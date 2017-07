Carro com mais de R$ 17 milhões em multas é apreendido em SP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo apreendeu na capital paulista um veículo com mais de R$ 17 milhões de multas de trânsito. O veículo acumulava 1.788 infrações. O carro do modelo Ford Escort foi apreendido nesta segunda-feira, 24.

O motorista trafegava pela Avenida Aricanduva, na zona leste da cidade, quando foi abordado por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), equipe do setor de buscas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran).

A apreensão foi feita após informações de que o veículo estaria com irregularidades. As infrações do carro totalizavam R$ 17.662.127,17 em multas.

Segundo a Polícia Militar, o Escort foi apreendido e encaminhado para o pátio. O motorista irá responder administrativamente.

Em dezembro do ano passado, um carro modelo Gol com mais de R$ 16 milhões em débitos, entre multas e impostos, também foi apreendido na Avenida Aricanduva.

O veículo tinha 2.118 multas municipais, a maioria por desrespeito a rodízio, circulação em faixa exclusiva de ônibus e excesso de velocidade.