Com gols de Müller e Rafinha, Bayern vence e ofusca estreia de Morata no Chelsea

Graças principalmente a um início arrasador, no qual abriu 3 a 0 em apenas 26 minutos com um gol do brasileiro Rafinha e outros dois de Thomas Müller, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 2, nesta terça-feira, em amistoso realizado em Cingapura, onde acabou ofuscando a estreia do atacante Alvaro Morata, recém-contratado junto ao Real Madrid pelo clube inglês.

O meia James Rodríguez, outro que deixou o Real após o término da última temporada europeia, foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti como titular do time alemão, mas não conseguiu ser protagonista e desperdiçou boas chances de balançar as redes adversárias nesta partida da International Champions Cup, torneio amistoso que reúne gigantes do futebol europeu e conta com diferentes sedes no mundo – no último sábado, o mesmo Bayern foi goleado por 4 a 0 pelo Milan, na China, em outra fase desta competição de pré-temporada.

No duelo desta terça, Rafinha abriu o placar com um belo gol, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Depois de receber uma bola pelo lado direito, o lateral soltou forte chute cruzado de fora da área e acertou o canto direito baixo do goleiro Thibaut Courtois. A bola ainda bateu no pé da trave antes de entrar.

Dominante, o Bayern ampliaria o placar já aos 12 minutos. Müller acionou Frank Ribéry pelo lado esquerdo, o francês invadiu a área adversária, passou pela marcação de Azpilicueta e devolveu para o atacante alemão em preciso cruzamento que o atacante finalizou de primeira para fazer 2 a 0.

E a equipe bávara poderia ter aberto 3 a 0 aos 17 minutos, quando James Rodríguez recebeu cruzamento da esquerda, matou a bola no peito e, com liberdade dentro da área, finalizou por cima do gol de Courtois. O Bayern, porém, era dono do jogo e seguia buscando o ataque. Desta forma, chegou aos terceiro gol aos 26 minutos, quando Müller carregou a bola com liberdade na intermediária em um contra-ataque e arriscou o chute de fora da área. Com categoria, ele acertou o canto esquerdo do goleiro belga e abriu 3 a 0 para o time alemão.

Escalado por Antonio Conte com o brasileiro Willian entre os titulares do meio-campo, o Chelsea descontou o placar nos acréscimos da primeira etapa, após Marcos Alonso completar um cruzamento de Victor Moses.

Na etapa final, Conte promoveu a estreia de Morata ao partir dos 18 minutos da etapa final, quando o espanhol substituiu Jeremie Boga. O atacante entrou em campo junto com o brasileiro David Luiz, que entrou no lugar de Andreas Christensen na zaga e logo exibiu a sua vocação ofensiva ao acertar a trave esquerda do goleiro Tom Starke, substituto do lesionado Neuer, em um chute de fora da área.

Aos 40 minutos, Batshuayi manteve o Chelsea ainda mais vivo na luta pelo empate ao marcar o segundo gol do time inglês, depois de James Rodríguez ter desperdiçado outras boas oportunidades de matar a partida, sendo uma delas em um chute cruzado que passou perto da trave esquerda de Courtois.

O Bayern, porém, segurou o resultado por 3 a 2 e se redimiu de suas outras partidas na qual não teve sucesso neste seu giro asiático. Antes de ser goleado pelo Milan, o time foi derrotado nos pênaltis pelo Arsenal, em Xangai, onde os dois times empataram por 1 a 1 no tempo normal.

A equipe comandada por Ancelotti voltará a jogar pela International Champions Cup nesta quinta-feira, quando terá pela frente a Inter de Milão, às 8h35 (de Brasília), novamente no Estádio Nacional de Cingapura, que nesta terça recebeu um ótimo público de cerca de 53 mil pessoas.