Viracopos fica interditado por três horas após estouro de pneu de aeronave

A pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (99 km de São Paulo), ficou interditada por três horas no início da manhã desta terça-feira, 25, devido ao estouro do pneu de uma aeronave que pousava no local. A pista precisou ser fechada para que o avião, particular e de modelo AC-95, fosse retirado com o auxílio de um guincho.

O incidente ocorreu por volta das 5h40 desta manhã, e não houve operações no aeroporto até às 8h40, quando a pista foi liberada e as companhias de avião começaram a reorganizar a agenda dos voos.

O bloqueio interferiu no trajeto e horário de pelo menos 47 voos: 20 se atrasaram para chegar a Viracopos e 9 tiveram seu destino alterado para os aeroportos mais próximos. Pelo menos 18 voos foram cancelados, sendo 13 que chegavam a Campinas e 5 que sairiam. A Azul, principal companhia operante no aeroporto, está agora reajustando a malha aérea desta terça-feira.

Voos cargueiros também foram realocados, principalmente para São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa de Viracopos, controlado pela Aeroportos Brasil (UTC, Triunfo e Egis), as filas para remarcação de voos não estão longas e o aeroporto voltou a operar normalmente.