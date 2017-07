Dólar cai com commodities e fluxo positivo

O dólar sustenta um viés de baixa nesta terça-feira, 25, em meio a commodities e bolsas internacionais em alta de manhã. A expectativa de continuidade de ingressos de recursos estrangeiros às vésperas das Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) de ações do IRB Brasil Re e Ômega, na quinta-feira, 27, ajuda a limitar a tração das cotações assim como o compasso de espera pelas reuniões de dois dias do Copom e do Federal Reserve, que terminam amanhã.

No exterior, o Dollar Index recuava 0,28% às 9h10, com destaque para a alta do euro ante o dólar após o avanço do índice de sentimento das empresas da Alemanha a 116 em julho, máxima histórica pelo terceiro mês consecutivo, segundo o instituto alemão IFO.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo “The Wall Street Journal”, que previam queda do indicador a 114,9. Na avaliação do presidente do IFO, Clemens Fuest, o sentimento no setor corporativo alemão é de “euforia” e a economia do país “avança a todo vapor”. Já a moeda norte-americana oscila sem direção única frente a divisas ligadas a commodities, em meio à alta do petróleo e movimentos de realização de lucros recentes.

Às 9h27 desta terça-feira, o dólar à vista recuava 0,05%, aos R$ 3,1449 e o dólar futuro para agosto, mais líquido, recuava 0,08%, aos R$ 3,1475.