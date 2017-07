MST invade fazenda do Grupo Amaggi em Rondonópolis (MT)

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) divulgou comunicado no qual informa ter ocupado fazenda do Grupo Amaggi, pertencente à família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, localizada às margens da BR 163, no município de Rondonópolis (MT).

Segundo o MST, a ocupação faz parte da jornada nacional de luta pela reforma agrária com o lema “Corruptos, devolvam nossas terras!”. O membro da coordenação nacional do MST, Alexandre Conceição, afirma em comunicado que “estamos lutando pela desapropriação de terras para assentar mais de 130 mil famílias e nela produzir alimento saudável na agroecologia e gerar empregos no campo”.