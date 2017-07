Trump intensifica ataques a procurador-geral Jeff Sessions no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou hoje os ataques recentes ao procurador-geral do país, Jeff Sessions, ao acusar o ex-senador e aliado de campanha de tomar uma posição “muito fraca” no Departamento de Justiça no que diz respeito aos “crimes” de sua ex-adversária democrata Hillary Clinton e “vazadores de informações”.

“Onde estão os e-mails e o servidor do DNC (Comitê Nacional do Partido Democrata)?”, questionou Trump em sua conta no Twitter.

Segundo matéria publicada ontem pelo Washington Post, Trump estaria considerando demitir Sessions, com quem entrou em rota de colisão por causa das investigações sobre a suposta ligação da campanha do republicano com a Rússia.

Em outro tuíte, Trump citou que a esposa de Andrew McCabe, vice-diretor do FBI e responsável pela investigação sobre possíveis irregularidades cometidas por Hillary, teria recebido US$ 700 mil da democrata.