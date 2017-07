Criança é resgatada após cair de penhasco de 30 m de altura em SC

O domingo, 23, foi de desespero para um casal de turistas cariocas que visitavam o Mirante da Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, uma das principais atrações de Santa Catarina. A filha deles, de 6 anos, pisou em falso em uma parte da vegetação sem fundo, que escondia uma abertura para o penhasco, e despencou de 30 metros de altura, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Enquanto a mãe gritava por socorro, o pai da menina tentou resgatá-la, desceu dez metros, mas não conseguiu ir mais fundo. Pediu então para a filha aguentar firme.

Para a operação de resgate foi preciso uma força-tarefa entre Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A menina foi salva às 17h30, meia hora após sua queda, com auxílio do helicóptero Águia 4. Um dos soldados desceu do helicóptero com rapel, imobilizou a vítima e foi içado junto com a criança.

A menina foi atendida por um médico que estava no local, foi estabilizada e transportada consciente ao Hospital Infantil de Lages, onde está hospitalizada.

A criança deslizou sobre as plantas e a queda foi amortecida por galhos de árvores, por isso não morreu, segundo a PM. Mas está com fraturas nas pernas e na bacia.

A família é de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e passava férias em Santa Catarina.