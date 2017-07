‘O Atlético-MG é uma convocação, não é um convite’, diz Micale em apresentação

Contratado para o lugar de Roger Machado, demitido na semana passada, Rogério Micale iniciou nesta segunda-feira o seu trabalho como técnico do Atlético Mineiro. Comandante da seleção brasileira campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, o treinador resumiu em uma frase o sentimento de voltar ao clube alvinegro, onde trabalhou nas categorias de base, tendo assumido o comando da categoria sub-20 em 2009: “O Atlético Mineiro é uma convocação, não é um convite”.

Foi desta forma que Rogério Micale se referiu à proposta feita pelo presidente do clube, Daniel Nepomuceno. “O Micale não precisa de apresentação, todos o conhecem aqui no clube. Ele estava na China e, quando ligamos, ficou um pouco assustado, teve que sair correndo, pegar o voo no dia seguinte e passar 36 horas voando para chegar em Belo Horizonte. Não posso deixar de colocar os principais motivos da contratação do Micale. Além do que ele provou aqui e da liderança que teve na maior conquista da seleção olímpica do Brasil, pelo caráter e pela tranquilidade em lidar com a exigência que existe em um clube do tamanho do Atlético”, declarou.

Em suas primeiras palavras, Rogério Micale afirmou que o sentimento é de estar voltando para casa. “É um prazer enorme voltar para minha casa. Quando cheguei, falei para os funcionários como é bom a gente chegar em um lugar e já conhecer as pessoas, a gente se sente muito à vontade e tranquilo. Sei da enorme pressão que é porque vivi aqui quase por sete anos e sei o peso de vestir essa camisa, é um time muito grande e minha expectativa é a melhor possível”, disse.

Antes de sua apresentação, Rogério Micale já trabalhou com os jogadores no campo e iniciou a preparação para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Rio, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador espera que o time consiga se recuperar dos resultados negativos recentes e obtenha a classificação.

“Claro que alguns resultados que aconteceram não foram bons, principalmente dentro de casa, onde o Atlético sempre foi muito forte, mas precisamos muito da nossa torcida porque foi sempre ela que empurrou essa equipe nos momentos difíceis e fez várias situações serem revertidas em favor do time. A gente pretende implantar aquilo que acreditamos em termos de futebol, tendo cuidado com as características dos nossos jogadores. Então, vamos tentar fazer uma equipe mais competitiva”, comentou.