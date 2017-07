OEA fará reunião para discutir crise na Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) fará uma reunião ordinária na quarta-feira, às 12h (de Brasília) em sua sede em Washington na qual discutirá a crise na Venezuela.

Há alguns meses a população venezuelana tem ocupado as ruas em protestos contra e a favor do presidente Nicolás Maduro. A crise econômica que assola o país desde a forte queda do petróleo, em 2014, criou um clima de insatisfação política e estimulou a oposição a protestar por novas eleições.

No último sábado (22), milhares de pessoas marcharam pela capital Caracas contra o projeto de Maduro de reescrever a Constituição venezuelana. Durante o protesto, um dos 33 magistrados nomeados pela Assembleia Nacional, Ángel Zerpa, foi preso. O presidente do Congresso, deputado Julio Borges disse em sua conta no Twitter que foi iniciada “uma perseguição da ditadura de Maduro a magistrados juramentados constitucionalmente”.