Dias de sol e de céu aberto: a semana do paulistano promete ser de tempo seco e de temperaturas acima da expectativa. Com nível de chuva muito abaixo da série histórica para o mês de julho, São Paulo deve entrar em estado de atenção para umidade relativa do ar.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode chegar a 26°C nesta terça-feira, enquanto a mínima é de 15ºC – não há previsão de chuva. Já na quarta-feira, 26, a máxima chega até a 25ºC e tem mínima de 14ºC.

Estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, registraram na manhã desta segunda-feira, às 11h45, variações em torno dos 23ºC nos termômetros da cidade. Na maior parte dos locais, a taxa de umidade estava acima dos 37%, mas deve cair ao longo do dia.

“Nesta semana, teremos temperatura mínima acima da média para o período de julho, que é de 12,6ºC”, afirma o meteorologista Adilson Nazário, do CGE. “Mas nos extremos – geralmente, em Pirituba, Jaraguá, Perus, Capela do Socorro, Parelheiros e São Mateus – costuma haver uma temperatura diferenciada por causa do microclima.”

Ar seco

Durante a semana, uma massa de ar seco deve ganhar força, reduzindo a umidade relativa do ar abaixo dos 30% – nível considerado de “atenção” pelo CGE. Se cair a menos de 20%, a cidade entra em estado de “alerta”. Abaixo de 12%, é “emergência”.

“Na semana passada, tivemos uma frente fria e uma massa de ar frio de origem polar, por isso o frio acentuando”, explica Nazário. “Agora, está predominando o ar seco, que não permite a formação de nuvens. Com a maior exposição da radiação solar, chegando à superfície desde cedo, o calor retorna para atmosfera sem ter nada para amortecer.”

O especialista alerta que a condição de bloqueio atmosférico e a falta de chuva aumentam a concentração de poluentes no ar, o é que prejudicial à saúde das pessoas, além de facilitar a propagação de queimadas.

Há 41 dias, São Paulo não tem chuva significativa. Neste mês, a CGE registrou apenas 0,3 milímetro de precipitações na cidade, enquanto a média de julho é de 46,6 mm. No ano passado, o tempo também estava seco e só choveu 6,6 mm.