Nasdaq renova recorde de fechamento, enquanto Dow Jones e S&P caem em NY

Os principais índices acionários das bolsas de Nova York encerraram o pregão desta segunda-feira, 24, em direções distintas, influenciados pela temporada de balanços corporativos.

O Nasdaq, predominantemente composto por papéis de tecnologia, renovou a máxima de fechamento, ao avançar 23,06 pontos (0,36%), para 6.410,81 pontos. Por sua vez, o Dow Jones caiu 66,90 pontos (-0,31%), para 21.513,17 pontos, e o S&P 500 recuou 2,63 pontos (-0,11%), para 2.469,91 pontos.

A renovação de recorde do Nasdaq é a vigésima nona do ano. Em comparação, os índices S&P 500 e Dow Jones alcançaram novos níveis históricos por 18 vezes cada um no período.

Mais uma vez, as ações de tecnologia tiveram mais uma sessão de performance melhor do que os demais setores, em meio à temporada balanços corporativos.

Nesta segunda-feira, após o fechamento dos mercados, a Alphabet, controladora do Google, informou que teve lucro líquido de US$ 3,52 bilhões no segundo trimestre – ou US$ 5,01 por ação – ante ganhos de US$ 4,9 bilhões – ou US$ 7 por ação – no mesmo período do ano passado. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam ganhos de US$ 4,44 por ação. Na sessão, os papéis da companhia subiram 1,02%. No after-hours em Nova York o ganho era de 0,12% por volta de 18h15 (de Brasília).

Serão conhecidos ainda nesta semana os resultados do Facebook e da Amazon.com.

Os balanços também pesaram sobre os índices Dow Jones e S&P 500, mas no sentido inverso. Nestes casos foi o resultado da General Eletric (GE), divulgado na sexta-feira, que ainda pesou. Os papéis da companhia foram o destaque de baixa, com queda de 1,85%. Fonte: Dow Jones Newswires