A ex-deputada estadual Vanessa Damo (PMDB), anunciou que seu pai, o ex-prefeito de Mauá Leonel Damo, deixou o hospital (não informou qual) após sofrer com a embolia pulmonar e uma trombose na perna esquerda. Aos 85 anos, Damo chegou a ficar internado por uma semana na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Secretária-adjunta crítica IDEB

Ao ser questionada sobre a avaliação da qualidade do ensino básico a partir do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a secretária-adjunta de Educação de Santo André, Cleide Bochixio, criticou a avaliação feita pela União. “Às vezes, por exemplo, acontece do índice ser alto e ao mesmo tempo ter alunos que não aprenderam a ler ou escrever direito”, disse a educadora.

Plano de Metas de Santo André saí em agosto

Após muita espera, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou que vai divulgar o Plano de Metas no próximo dia 9 de agosto. A proposta que trará 45 objetivos de sua gestão é aguardada desde abril, principalmente pela Câmara que aguarda a proposta para votação. Dentro deste plano vai ser anunciada como serão feitas as avaliações dos alunos do ensino básico.

Projeto de taxa de lixo não vai para Câmara de Mauá

A expectativa de que em meio a mudança de nomes de equipamentos da educação, a Câmara de Mauá poderia votar o projeto de lei para a taxa de lixo, porém a proposta não foi protocolada no Legislativo e por consequência não estava na pauta das duas sessões extraordinárias que ocorreram nesta segunda-feira (24).

Cicote participa do RDtv

O presidente da Câmara de Santo André, Almir Cicote (PSB), vai participar nesta terça-feira (25), do RDtv. A partir das 15h, o vereador vai falar sobre os acontecimentos do primeiro semestre e sobre sua avaliação do governo Paulo Serra. O bate-papo será transmitido ao vivo pelo facebook.com/jornalreporterdiario. Apresentação de Gustavo Baena.