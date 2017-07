Palmeiras terá Felipe Melo e Guerra nesta quarta-feira contra o Cruzeiro em BH

O Palmeiras terá dois reforços no time titular para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão. Poupados dos últimos jogos do time, o volante Felipe Melo e o meia venezuelano Alejandro Guerra viajaram nesta segunda para Belo Horizonte, onde encontraram o restante da delegação, que deixou Recife após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de não confirmar a presença dos jogadores nem divulgar a lista de relacionados, o Palmeiras contará com os dois em Belo Horizonte, além do lateral-direito Fabiano. O jogador está recuperado de uma cirurgia dentária e viajou para a capital mineira no mesmo voo de Felipe Melo e Guerra. Os três aparecem na mesma foto publicada pelo volante em uma rede social. O jogador também postou um vídeo horas antes em que revelou a viagem para BH.

O Palmeiras está fora de São Paulo desde a última terça-feira, quando embarcou para compromissos fora de casa contra Flamengo, Sport e, por fim, Cruzeiro, este pela Copa do Brasil. Felipe Melo e Guerra permaneceram em São Paulo para recuperarem a forma física e só agora se juntam ao elenco. Fabiano fica como opção, pois se recuperou da cirurgia. Mas ao contrário da dupla, o lateral-direito deve ser reserva.

O técnico Cuca defendeu a ideia da viagem para facilitar a logística e deixar o grupo por mais tempo em convivência. Inclusive, mesmo quem não pode atuar na Copa do Brasil embarcou para Belo Horizonte para participar dos treinos. A equipe chegou na tarde desta segunda-feira à capital mineira e faz o único treino na cidade um pouco depois, no CT do Atlético Mineiro.