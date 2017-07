O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lançou nesta segunda-feira (24), o programa ‘Mais Saber’, que amplia o horário de permanência dos alunos nas escolas da rede pública de ensino. O programa de formação integral substituirá o ‘Mais Educação’, do Governo Federal. A princípio, 1.700 alunos serão beneficiados com a ação que visa o reforço escolar e a aprendizagem em outras áreas.

17 escolas vão receber o programa, sendo que em cada unidade 100 alunos podem se inscrever em cursos de sustentabilidade, esportes e artes. Além de língua portuguesa e matemática, sendo que essas duas disciplinas serão obrigatórias em todas as unidades de ensino que farão parte desta ação.

O ‘Mais Saber’ fará um trabalho parecido com o que já é oferecido pelo CESA (Centro Educacional de Santo André). Com as duas ações, 3.700 dos 27 mil alunos da rede municipal de ensino que estão entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental vão ter atividades extracurriculares. O novo programa começará a ser implantado nesta terça-feira (25).

“Este é o começo de uma construção de uma marca de governo. Estamos em busca de um salto de qualidade na educação de Santo André e ampliação do horário dos alunos na escola será bom para eles, mas também para a cidade”, disse o prefeito Paulo Serra.

No primeiro ano serão gastos R$ 250 mil, verba oriunda da arrecadação do Sabina Escola Parque de Conhecimento que foi destinada para o Fundo Municipal de Educação. A partir do próximo ano, o investimento será entre R$ 600 mil e R$ 700 mil. A expectativa é aumentar o número de alunos beneficiados.

Crítica

Serra aproveitou o anúncio para fazer uma crítica à gestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT). “Existia aqui o programa ‘Mais Educação’, do Governo Federal. Mas infelizmente a gestão passada perdeu esse programa ao não fazer essa inscrição. Estamos atrás dessa situação, pois não vamos desperdiçar verba federal”, disse o tucano.