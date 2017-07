Bruna Marquezine curte comentário que supõe affair entre Neymar e Demi Lovato

A amizade entre Neymar e Demi Lovato pode ser, na verdade, o início de um affair entre os dois. E quem parece apoiar a ideia é Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador.

O furor nas redes sociais começou quando Demi usou seu Instagram Stories para publicar uma imagem em que aparece vestindo uma camisa personalizada do Barcelona ao lado de Neymar.

A foto foi compartilhada por diversos usuários do Instagram e, em uma das contas, Marquezine curtiu dois comentários. Em um deles, uma seguidora incentiva um namoro entre Neymar e Demi: “Shippo”, ela escreveu. No outro, aparecem emojis com expressões de surpresa, também curtidos pela atriz.

Os internautas logo repercutiram os likes de Marquezine e se questionaram se ela realmente apoia um novo relacionamento do jogador ou se apenas foi irônica nas curtidas.