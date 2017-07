O ParkShoppingSãoCaetano disponibiliza vans para o traslado gratuito aos interessados em visitar 6ª edição do ABC Expocar – uma das maiores exposições de veículos antigos do Brasil. A exposição acontece entre os dias 28 e 30 de julho, no Parque Chico Mendes, em São Caetano.

As vans farão o percurso até o local durante os três dias de evento. A área de embarque e desembarque ficará na entrada A do shopping, em frente ao restaurante Si Señor. Na sexta-feira (28/07) e sábado (29), as vans estarão à disposição das 10h30 às 22h, e no domingo (30) das 10h30 às 20h.

Na edição de 2017, a organização espera a exposição de 750 carros antigos, nacionais e importados, e atrair cerca de 80 mil pessoas.

A entrada é gratuita e na ocasião, a organização recolherá doações de alimentos não perecíveis. O evento é beneficente e todos os alimentos arrecadados serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul. A ABC Expocar é organizada pelo Automóvel Clube de São Caetano do Sul, com apoio da Prefeitura.

Serviço

Data: 28 a 30 de julho

Entrada: Gratuito – opcional doar 02 quilos de alimento (exceto sal e açúcar)

Horário das vans – saída do shopping:

28/07 (sexta) e 29/07 (sábado) – das 10h30 às 22h

30/07 (domingo) – das 10h30 às 20h