Rainha Elizabeth II adota cão de funcionário que morreu

Dona de três cães, a rainha Elizabeth II adotou agora o seu quarto bichinho de estimação. Whisper, cachorro da raça corgi, foi acolhido pela líder britânica depois que seu dono, o guarda real Bill Fennick, morreu no início deste ano.

Segundo o tabloide The Sun, após a perda do dono, Whisper passou a ficar mais tempo com a rainha e ela se encantou pelo animal. O que não é muito surpreendente, já que Elizabeth teve mais de 30 cães da raça.

Com o novo cãozinho, a monarca quebrou uma promessa. Recentemente, ela havia anunciado que não traria mais nenhum pet para a família real, por medo de que eles fossem abandonados caso algo acontecesse com ela.

Fennick era um dos funcionários do Palácio de Sandringham e morreu aos 93 anos de idade. Whisper havia sido um presente da própria rainha ao funcionário e sua mulher, Nancy, que também faleceu há dois anos