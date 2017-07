Com espírito de entrega total dentro de campo, o São Caetano venceu (3 a 2) a Portuguesa, no Canindé, pela Copa Paulista. Com esse resultado, o Azulão soma nove pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo 3.

Diante do triunfo conquistado contra a Lusa, o volante Ferreira destacou a determinação apresentada pela equipe para garantir novo resultado positivo no campeonato.

“Foi importante essa vitória. Precisávamos deste resultado para permanecer no G-4 e agora colamos no líder (Portuguesa)”, disse o volante, antes de comentar sobre o seu primeiro gol no campeonato. “Foi importante, pois ajudei a minha equipe. Porém, o principal foi que realizamos um bom jogo, e fomos guerreiros para conseguir a virada”, afirmou.

Titular pela terceira vez na Copa Paulista, Ferreira havia balançado as redes pela última vez na Série A-2. O meio-campista marcou no triunfo por 3 a 1 contra o Bragantino, ainda pela fase inicial do estadual.

Análise

Satisfeito com o desempenho apresentado pelos seus comandados, o técnico Luís Carlos Martins ressaltou o empenho do São Caetano como crucial para garantir a vitória contra a Lusa.

“O campeonato não tem jogo fácil, e hoje (domingo) contra a Portuguesa não foi diferente. Fizemos primeiro tempo razoável. A partir do momento que teve a contusão do jogador deles, todo mundo ficou preocupado e o jogo esfriou um pouco. O segundo tempo foi equilibrado. Bobeamos no gol do Marcelinho, mas o nosso time não desistiu em nenhum instante. Batalhamos durante todo a partida. Pela determinação, acredito que fizemos por merecer a vitória”, avaliou.

O São Caetano volta a campo pela Copa Paulista no sábado (29). Data que enfrenta o Nacional, às 16h, no Anacleto Campanella.