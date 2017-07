A segunda etapa do JET SPORTS CONTEST, que seria realizada neste sábado e domingo (29 e 30), foi transferida para os dias 19 e 20 de agosto, na Represa Billings, no Tahiti Náutica Club, em Ribeirão Pires. O evento deverá reunir competidores dos estados de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal e convidados internacionais.

De acordo com Luiz Marcelo Teixeira (Pardal), presidente da Associação Brasileira de Jet Ski (BJSA), a alteração foi motivada pelo fato que, em razão de julho ser um mês de férias, vários pilotos viajaram. Com isso, não tiveram condições de treinar, fazer os acertos dos equipamentos e solicitaram a alteração. “Dessa forma, os pilotos terão cerca de 25 dias para treinar, fazer os acertos necessários e chegar para essa segunda etapa muito bem preparados”, acrescentou o dirigente.

Pardal lembrou ainda que a partir dessa segunda etapa do JET SPORTS CONTEST haverá baterias exclusivas entre os Jets Spark. É um modelo de grande popularidade, porém com poucos adeptos. As demais categorias são as seguintes: Ski Aspirado GP, Supercourse Aspirado até 1100 cc, Supercourse Aspirado acima de 1100 cc, Supercourse Turbo GP, Arrancada Aspirado acima de 1100 cc, Arrancada Turbo. Endurance Aspirado até 1100cc, Endurance Aspirado acima de 1100 cc e Endurance Turbo GP.

O JET SPORTS CONTEST tem ainda programadas mais duas etapas: nos dias 21 e 22 de outubro e 18 e 19 de novembro, em locais a serem definidos.

Mais informações no www.bjsa.com.br