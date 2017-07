No próximo domingo (30/07), das 8h às 14h, o Old Car Club realiza uma edição especial de aniversário do Encontro de Carros Antigos, evento mensal que comemora três anos no Shopping Praça da Moça, em Diadema.

De acordo com o fundador do Old Car Club, Alexandre Trovão, a festa irá reunir cerca de mil fuscas e derivados, incluindo tunados, modelos raros ou curiosos. A programação conta também com DJ e stands de acessórios novos e usados. Vários brindes serão sorteados e para participar dos sorteios basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Serviço

Local: Estacionamento G5 do Shopping Praça da Moça – R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema.