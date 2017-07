Os moradores de São Caetano que possuem cachorro ou gato em casa podem vaciná-los gratuitamente, de 5 a 26 de agosto, nos postos de vacinação, dentro da Campanha de Vacinação Antirrábica promovida pela Prefeitura.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou nos postos de vacinação da campanha espalhados pelos bairros. O ideal é que, primeiro, os animais recebam a vacina polivalente, a partir dos 45 dias de vida, e depois a antirrábica, a partir do terceiro mês. A vacinação deve se repetir anualmente, até o fim da vida do pet.

A única recomendação é para os casos de animais portadores de alguma doença. Nesse caso, o ideal é que ele passe em consulta com um veterinário, para que o profissional avalie a condição clínica do animal e libere ou não a vacina.

A Prefeitura de São Caetano dispõe de 11 mil doses de vacina antirrábica, enviadas pelo Ministério da Saúde.

Serviço

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Rua Justino Paixão, 141. A partir de 1º de agosto.

Horários no CCZ: de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Postos de Vacinação – A partir do dia 5 de agosto

Horários nos postos: de segunda a sexta, das 13 às 17h. Aos sábados, das 9h às 16h.

DATA LOCAL

5/8 – SÁBADO Bairro Olímpico – Av. Pres. Kennedy x Av. Tijucussu – Praça Oswaldo Salgado

8/8 – TERÇA Centro – Praça Cardeal Arcoverde (em frente à Igreja Matriz)

9/8 – QUARTA Bairro Olímpico – Av. Walter Thomé, 64 – Estádio Anacleto Campanella

10/8 – QUINTA Bairro São José – Rua Padre Mororó, 425 – Paróquia Sagrado Coração de Jesus

11/8 – SEXTA Bairro Cerâmica – Rua Casemiro de Abreu X Rua Eng. A. Arruda Pereira

12/8 – SÁBADO Bairro Prosperidade – Praça da Riqueza – Paróquia Nossa Sra da Prosperidade

12/8 – SÁBADO Bairro Nova Gerty – Rua Vieira de Carvalho X Rua Capivari – Praça Lucindo Cândido

14/8 – SEGUNDA Bairro Oswaldo Cruz – Rua Castro Alves, 781 – Paróquia Nossa Senhora da Candelária

15/8 – TERÇA Bairro Barcelona – Rua Oriente, 501 – EMEF 28 de Julho

16/8 – QUARTA Bairro Santo Antônio – Rua Maranhão, 96 – ARESM

17/8 – QUINTA Bairro Santa Paula – Avenida Goiás, 950 – Praça do Centro Digital

18/8 – SEXTA Bairro Fundação – Rua Herculano de Freitas X Rua Rodrigues Alves

19/8 – SÁBADO Bairro Santa Maria – Avenida Presidente Kennedy, 2.000 – Cidade das Crianças

19/8 – SÁBADO Bairro São José – Parque Catarina Scarparo Agostini (Chiquinho)

21/8 – SEGUNDA Bairro Boa Vista – Rua Sebastião Diego, 99 – Clube Gisela

22/8 – TERÇA Bairro Prosperidade – Praça da Riqueza – Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade

23/8 – QUARTA Bairro Santa Maria – Parque Talita Thomé Tomarevsky – Rua Gal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 501

26/8 – SÁBADO Bairro Boa Vista – Rua Visconde de Inhaúma – Praça da Figueira

26/8 – SÁBADO Bairro Fundação – Rua Araraquara X Rua João Domingues Perella – EMEI João Barile