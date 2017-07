Após o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), levantar o recesso, a Câmara aprovou nesta segunda-feira (24), em duas sessões extraordinárias, mudanças de nomes em alguns equipamentos da Educação, entre eles o CEU, no Parque das Américas, e de uma escola municipal que ganhará o nome do ex-vereador Alberto Betão.

O CEU (Centro de Educação Unificado), na Avenida Brasil, nº 1.490, passará a se chamar Fábrica Integrada Educacional e Cultura (FIEC). “O equipamento público ora criado e denominado é vinculado à Secretaria de Educação e representa uma grande conquista para o município, eis que possibilita às famílias carentes o acesso às práticas esportivas, recreativas e culturais cotidianas, contribuindo, assim, para com o desenvolvimento da comunidade local”, justificou o chefe do Executivo.

No mesmo bairro já existe um equipamento com o nome CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), entre as ruas América do Sul e América do Norte. A diferença entre o equipamento e outro é que o FIEC também terá uma escola municipal que terá o nome do ex-vereador Alberto Betão Pereira Justino (morto em abril).

“Essa é uma homenagem justa para o Betão que tanto nos ajudou durante sua passagem aqui na Câmara. Mesmo em lados contrários, ele sempre foi um ótimo vereador”, falou Marcelo Oliveira (PT). “É verdade, foi um grande companheiro e que precisava ser homenageado de alguma maneira”, completou o presidente da Casa, Admir Jacomussi (PRP).

O terceiro projeto aprovado simplesmente acrescenta o sobrenome Jr. ao nome da escola municipal Martin Luther King, assim utilizando o nome completo do ativista político americano morto em 1968. A Câmara de Mauá retomará os trabalhos em plenário na próxima terça-feira (1º/8), às 14h.