Presos ateiam fogo em colchões e provocam incêndio em CDP de Pinheiros

Presos se envolveram em um ato de indisciplina, atearam fogo em colchões e provocaram incêndio no Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), não há por enquanto registro de feridos e reféns.

A SAP informou, em nota, que o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) foi acionado e entrou na unidade para restabelecer a ordem na unidade localizada na Marginal do Pinheiros, próximo ao cruzamento com a Marginal do Tietê.

O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para conter o fogo, mas não informou quantas viaturas foram enviadas ao local. A Polícia Militar também está na unidade.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ainda não se manifestou.