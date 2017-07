Em homenagem a Chester Bennington, Linkin Park divulga carta emocional

A banda de rock norte-americana Linkin Park se manifestou oficialmente nesta segunda-feira, 24, pela primeira vez desde que o vocalista Chester Bennington cometeu suicídio, aos 41 anos, na última semana.

Em uma carta bastante emocional, o grupo se despediu do amigo e falou sobre a dor que o cantor carregava dentro de si. “Nossos corações estão partidos. As ondas de luto e negação ainda estão atingindo a nossa família, enquanto tentamos entender o que aconteceu”, diz o comunicado oficial da banda.

“Você tocou muitas vidas, talvez até mais do que tenha percebido. Nos últimos dias, vimos manifestações de amor e apoio, tanto públicas quanto privadas, por todo o mundo”, continua a carta, que fala diretamente com Chester, citando, inclusive, sua esposa, Talinda, com quem o cantor teve três dos seus seis filhos. “Talinda e a família agradecem e queremos que o mundo saiba que você foi o melhor marido, filho e pai; a família nunca mais estará completa sem você.”

Na carta, a banda falou também sobre a trajetória juntos. “Ao falar com você sobre todos esses anos juntos, sua animação era contagiosa. Sua falta deixa um buraco que nunca será preenchido – um voz divertida, ambiciosa, gentil e generosa está faltando”, escreveram os membros. “Tentamos nos lembrar que os demônios que o levaram sempre estiveram presentes. Afinal, foi a forma como você cantava sobre todos eles que fez todo mundo se apaixonar por você em primeiro lugar.”

“Corajosamente, você trouxe eles à tona e, ao fazer isso, nos juntou e nos ensinou a sermos mais humanos. Você tinha um coração enorme e conseguiu deixá-lo embaixo da manga.”

Ao final, a banda falou que ainda não sabe o que será do futuro – por enquanto, a única medida tomada foi cancelar a turnê pelos EUA que começaria esta semana. “Nosso amor por fazer música nunca irá acabar. Enquanto não sabemos para onde o futuro pode nos levar, sabemos que nossas vidas se tornaram melhores por você”, declararam os membros. “Obrigado por este presente. Nós o amamos e sentimos muito a sua falta.”

Além de divulgar o texto, o Linkin Park criou também uma página no site oficial que pode ser acessada pelo endereço chester.linkinpark.com. Lá, há informações úteis para pessoas em risco de suicídio, como o número de uma central de ajuda. A página ainda é atualizada, em tempo real, com homenagens dos fãs a Chester Bennington nas redes sociais.