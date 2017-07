Campanha realiza teste gratuito de hepatite C em todo o Brasil

No dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Combate às Hepatites. A doença viral do tipo C é a mais comum e é meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) erradicá-la até 2030.

Com o objetivo de identificar e tratar o maior número de pessoas portadoras do vírus, a Semana Hepatite Zero realiza testes rápidos de hepatite C em todo o Brasil entre 24 e 28 de julho.

A campanha é uma iniciativa da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite (ABPH) em parceria com o Rotary Club. Em 2016, mais de 100 mil pessoas fizeram o teste, das quais 1.015 foram diagnosticadas com a doença e encaminhadas ao tratamento adequado.

O teste é rápido e feito com apenas algumas gotas de sangue retiradas da ponta do dedo. Com o diagnóstico positivo, as pessoas serão orientadas e encaminhadas para o tratamento adequado e gratuito em uma unidade da ABPH.

A hepatite C é uma infecção causada por um vírus transmitido através do contato com sangue contaminado. Embora ataque, principalmente, o fígado – chegando a desencadear cirrose ou câncer -, a doença interfere na ação da insulina no organismo e pode causar diabetes tipo 2.

Porém, a doença é silenciosa, ou seja, não há sintomas na maioria dos casos. No Brasil, ela atinge 2 milhões de pessoas, das quais 70% não sabem que a possuem e apenas 10% foram tratadas.

A boa notícia é que a doença tem cura: 95% dos casos mundiais em um período de três a seis meses de tratamento, segundo a OMS. Assim, entidades e sociedades médicas alertam para a importância de se fazer o teste.

Serviço – São Paulo

Quando?

De 24 a 28 de julho, das 8h às 17h

Onde?

Terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda, Jabaquara e Guarulhos.

Estações Brás, Santana e Tamanduateí do Metrô.

Poupatempo Sé, Itaquera, Santo Amaro, São Bernardo, Cidade Ademar, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Lapa e Osasco.

A campanha está em todo o Brasil, e as demais cidades serão atualizadas pela Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite no Facebook.