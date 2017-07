Inter de Milão dá chance a Gabriel e vence Lyon na China

A Internazionale conquistou nesta segunda-feira a sua primeira vitória na International Champions Cup, um torneio de pré-temporada que envolve alguns dos principais clubes da Europa. Em Nanquim, na China, o time italiano superou o Lyon por 1 a 0, com o gol marcado pelo montenegrino Stevan Jovetic.

A Inter começou o amistoso com dois brasileiros entre seus titulares o zagueiro Miranda, que foi substituído durante o segundo tempo, e o atacante naturalizado italiano Eder, que deixou o duelo no intervalo, quando o técnico Luciano Spalletti promoveu diversas alterações, entre elas a entrada de Gabriel.

Com o ex-santista em campo, que foi pouco aproveitado na última temporada, mas agora vem recebendo algumas oportunidades em amistosos, a Inter melhorou de rendimento no segundo tempo e acabou chegando ao gol da vitória em um lance que teve a participação do brasileiro.

Aos 29 minutos, Gabriel pressionou a saída de bola do Lyon e João Mario ganhou a posse. Ele avançou pela direita e cruzou para Jovetic finalizar para as redes, marcando o único gol da partida em Nanquim.

Nos próximos dias, a Inter fará mais dois jogos pela International Champions Cup na Ásia, ambos em Cingapura. Na quinta-feira, o time de Milão vai encarar o Bayern de Munique em Kallang. Dois dias depois, o adversário será o Chelsea.