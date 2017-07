Eduardo Kobra cria murais inspirados em Monet, na França

O artista Eduardo Kobra finalizou dois murais inspirados na arte do pintor impressionista Claude Monet. Em um deles, Kobra retrata a pintura Mulher com Sombrinha (1875), também conhecida como Madame Monet e o Filho. No outro, Monet ganha um retrato feito por Kobra.

Agora, o artista segue para Bristol, na Inglaterra, para o UpFest – The Urban Paint Festival, uma mostra de pintura urbana, onde vai criar um trabalho inspirado em John Lennon.

Antes da França, Kobra esteve em Sandefjord, na Noruega, onde pintou, a convite da Arte for All in the World, um novo mural Etnias – Todos Somos Um, mesmo título da obra feita em 2016 no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, para destacar a importância do respeito à diversidade.