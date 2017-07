João Carlos Martins reúne 8 mil pessoas em abertura do Festival do Chocolate

O 11º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires começou neste final de semana e reuniu cerca de 8 mil pessoas para a apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins. O repertório da orquestra incluiu composições clássicas de Beethoven, Bach e Mozart, além da participação especial do violonista ribeirãopirense Robson Miguel e do ator mirim Davi Campolongo. O maestro João Carlos Martins também emocionou o público ao assumir o piano e relembrar a trajetória como concertista.

“Fico muito feliz de estar novamente nesta cidade, desta vez para presenciar a cultura e a música recebendo a devida atenção por parte dos governantes municipais”, declarou o maestro João Carlos Martins, que já esteve na cidade em 2014 para auxiliar moradores na retomada da Escola de Música Municipal Maestro Alfredo Della Ricca.

Segundo o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Teixeira – Kiko, receber a presença do Maestro João Carlos Martins para abertura do 11º Festival do Chocolate marca um novo começo para o evento. “Hoje é um dia especial. Temos uma atração inédita na cidade, que já se apresentou mais de mil vezes fora do Brasil”, afirmou.

Retomada do Festival do Chocolate é elogiado

O público presente na abertura comemorou a retomada do Festival do Chocolate e da promoção de arte e cultura na cidade. “Senti muita falta dos shows. Quando vi, pelo Facebook, fiz questão de acompanhar a abertura e pretendo vir em outros artistas também”, afirmou Ana Carolina Marcondes, de 22 anos, moradora de Ribeirão Pires desde 2009.

A programação do 11º Festival do Chocolate, que acontece em dois finais de semanas – 28, 29 e 30 de julho e 4, 5 e 6 de agosto – no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy), contará com shows das bandas Inimigos da HP; Ultrage a Rigor; palhaço Conforto; Titãs; Rio Negro e Solimões; Ira!; Bob Zoom; e Guilherme e Santiago; além de apresentações de artistas da cidade.

As irmãs Berenice Vaz, 51, e Amarilda Célia Vaz, 54, sentiram falta do evento. “Nós viemos em todas as edições, praticamente todos os dias. Somos moradoras daqui desde que nascemos e o Festival foi um grande marco na história da cidade. Precisava ser retomado”, contou Berenice.

O Festival do Chocolate teve início em 2005, ganhou corpo e atraiu olhares de pessoas de diferentes regiões de São Paulo. O evento foi idealizado pela Prefeitura para divulgar o potencial turístico, trazer novos visitantes e valorizar a cidade entre os próprios moradores, criou nova identidade ao município, que passou a ser reconhecido também por sua hospitalidade e pela riqueza gastronômica. Hoje, é considerado um dos maiores eventos de cultura e gastronomia da região e do Estado e está inserido ao Calendário Turístico do Estado de São Paulo, conforme Lei Nº 13.990 de março de 2010.

O 11º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires faz parte da estratégia adotada pelo atual Governo. Este processo, que tem entre os objetivos a recuperação da autoestima da população e a reconstrução da imagem positiva da cidade na região do Grande ABC e para todo o Estado, envolve o resgate de tradições e a valorização dos potenciais e da cultura ribeirãopirense. O evento foi retomado pela atual administração (em 2016 e em 2013, o Festival não foi realizado pela antiga gestão da cidade).