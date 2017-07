Konta perde três posições e cai para o sétimo lugar no ranking da WTA

Johanna Konta foi a responsável pelas principais alterações no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. A tenista da Grã-Bretanha despencou da quarta para a sétima posição em razão dos descartes dos pontos relativos ao título da edição de 2016 do Torneio de Stanford.

Assim, ainda que nenhuma tenista do Top 10 do ranking tenha entrado em quadra na semana passada, a espanhola Garbiñe Muguruza subiu para o quarto lugar, a ucraniana Elina Svitolina atingiu a quinta posição e a dinamarquesa Caroline Wozinacki alcançou a sexta colocação.

A checa Karolina Pliskova continua em primeiro lugar, com 6.855 pontos, seguida pela romena Simona Halep, com 6.670, e pela alemã Angelique Kerber, com 5.975. Atrás de Konta, agora a sétima colocada, a russa Svetlana Kuznetsova, a norte-americana Venus Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska completam o Top 10 do ranking.

Campeã do Torneio de Gstaad na semana passada, a holandesa Kiki Bertens ganhou nove posições e agora é a número 26 do mundo. Já a romena Irina Camelia Begu, que levou a taça em Bucareste, subiu da 58ª para a 38ª colocação no ranking.

A brasileira Beatriz Haddad Maia, mesmo sem entrar em quadra na última semana, ganhou três postos e agora está em 78º lugar, superando novamente o seu melhor desempenho na lista do tênis feminino.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.º – Karolina Pliskova (RCH), 6.855 pontos

2.º – Simona Halep (ROM), 6.670

3.º – Angelique Kerber (ALE), 5.975

4.º – Garbiñe Muguruza (ESP), 4.990

5.º – Elina Svitolina (UCR), 4.935

6.º – Caroline Wozniacki (DIN), 4.780

7.º – Johanna Konta (GBR), 4.750

8.º – Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.500

9.º – Venus Williams (EUA), 4.157

10.º – Agnieszka Radwanska (POL), 3.985

11.º – Dominika Cibulkova (ESL), 3.710

12.º – Jelena Ostapenko (LET), 3.530

13.º – Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

14.º – Petra Kvitova (RCH), 3.135

15.º – Serena Williams (EUA), 2.810

16.º – Madison Keys (EUA), 2.353

17.º – Anastasija Sevastova (LET), 2.265

18.º – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.160

19.º – Elena Vesnina (RUS), 2.121

20.º – Caroline Garcia (FRA), 1.955

78.º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 739