Os Professores de Apoio à Inclusão (PAI) de Ribeirão Pires participaram, na última semana, de uma capacitação com a equipe do Núcleo de Educação Especializada da Secretaria de Educação, Inclusão, Cultura e Tecnologia (SEICT). A formação teve como objetivo apresentar a estrutura da rede municipal, apontar questões pertinentes à inclusão escolar e o papel a ser desenvolvido pelo professor de apoio a inclusão.

“Os profissionais passaram por um processo seletivo mais rígido, incluindo análise das qualificações. O PAI será encaminhado para uma escola específica, munido de todas as informações pertinentes sobre os alunos. Tudo para garantir que as necessidades das crianças sejam atendidas da melhor maneira possível”, explicou a secretária de Educação, Flávia Banwart.

Atualmente, 305 estudantes das escolas estão inseridos no trabalho de inclusão. “Estamos implantando projetos com um novo olhar na Educação visando a integração com qualidade de ensino. Por isso, o professor de apoio, junto com o professor titular da sala, irá elaborar o plano de trabalho, de acordo com a realidade e especificidade dos educandos”, finaliza a secretária.