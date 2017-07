Com valorização de commodities, Ibovespa abre em alta moderada

O Ibovespa abriu em alta moderada nesta segunda-feira, 24, e, portanto, em linha com o mercado de commodities e também com a valorização vista mais cedo de outros ativos domésticos, como o dólar. Na última hora, a moeda americana passou a alternar pequenas altas e baixas muito próximas do fechamento de sexta-feira, 21. Segundo o gerente de mesa de derivativos de uma gestora de recursos, houve compras de importadores e tesourarias de instituições financeiras após a moeda ter tocado nas mínimas intraday nesta segunda, a R$ 3,1343 (-0,26%) no balcão.

Voltando à bolsa, a valorização do petróleo nos mercados futuros de Londres e NY ganhou um pouco de força na última hora, o que favorece os papéis da Petrobras. Entre as blue chips, a única ação que perde valor neste início de pregão é a Unit do Santander. Além da petroleira, Vale e grandes bancos brasileiros estão em alta de 0,50% ou mais. Nesta segunda, o minério de ferro fechou em alta de mais de 1% no mercado à vista chinês.

Nos EUA, os índices acionários futuros em NY abriram com sinal negativo, mas com uma pontuação muito próxima do último fechamento. A desvalorização do Dow Jones e do S&P500 podem vir a influenciar negativamente o mercado de ações brasileiro. Hoje, investidores monitoram as notícias da política americana, além do mercado de petróleo e dados macroeconômicos. Mais cedo, o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, divulgou que reuniu-se com o embaixador russo durante a campanha presidencial de 2016 – mas negou conluio com Moscou para pressionar a então rival na disputa eleitoral, a democrata Hillary Clinton.

No Brasil, o Tesouro Nacional divulgou que o estoque da dívida pública federal (DPF) subiu 3,22% em junho, quando atingiu R$ 3,357 trilhões. Em maio, o estoque estava em R$ 3,253 trilhões.

Às 10h23 desta segunda-feira, o Ibovespa subia 0,38% aos 64.931,89 pontos. Na máxima, minutos antes, marcara 64.961 pontos (+0,43%). O Brent para setembro subia 1,08% neste mesmo horário. O WTI para o mesmo mês avançava 1,01%.