Demanda por crédito tem queda de 0,7% no primeiro semestre, diz Boa Vista SCPC

A demanda por crédito ao consumidor no Brasil registrou queda de 0,7% no primeiro semestre deste ano, em relação a igual período de 2016. É o que informou nesta segunda-feira, 24, a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Na passagem de maio para junho, o índice recuou 2,8%, com ajuste sazonal. Já na comparação com o sexto mês do ano passado, sem ajuste, houve estabilidade. No acumulado de 12 meses, por sua vez, foi constatado declínio de 6,3%.

Por categorias, houve retração de 10,1% na procura por crédito nas instituições financeiras e de 3,6% no segmento não financeiro no acumulado de 12 meses terminados em junho.

Conforme a Boa Vista, os resultados mostram o cenário de crédito ainda fragilizado, mas gradualmente o indicador retorna a um território mais neutro. Com a expectativa de retomada da atividade, “ainda que tímida”, a equipe econômica da instituição estima melhora do consumo, o que pode contribuir para aumento da demanda por crédito por parte dos consumidores.

Além disso, com as recentes melhoras nas perspectivas de juros e inflação, a Boa Vista espera retomada mais consistente do indicador nos próximos meses. A estimativa é de que o índice atinja níveis positivos até o primeiro trimestre de 2018.