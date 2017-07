Criança e adolescente morrem após carro entrar em canavial em chamas

Uma queimada em um canavial causou uma tragédia no interior de Goiás neste domingo, 23. O menino David Lucca Pereira Costa, de 3 anos, e a adolescente Ester Alves Vieira Costa, de 15, morreram queimados quando o carro em que viajavam entrou no canavial em chamas.

O acidente aconteceu na GO-210, entre os municípios de Santa Helena de Goiás e Turvelândia, na região sudoeste do Estado. No carro, ainda viajavam outras quatro pessoas. Dos seis ocupantes, apenas o motorista escapou ileso porque conseguiu sair correndo do veículo.

Outras três pessoas que também estavam no carro sofreram queimaduras em várias partes do corpo e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso). David e Ester morreram no local.

A principal suspeita do Corpo de Bombeiros é que o motorista do carro tenha perdido a visibilidade sobre o curso da rodovia por causa da densa cortina de fumaça que se formou durante o incêndio e conduzido o veículo para o meio das chamas. O carro pegou fogo em contato com o material inflamável da plantação.

Para combater o incêndio de grandes proporções, os bombeiros utilizaram dez caminhões da corporação e de usinas de álcool da região que possuem equipes de brigadistas.

Nesta época do ano, as atenções redobram em Goiás em função da queda na umidade relativa do ar. Grandes plantações de cana-de-açúcar estão na região.