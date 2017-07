No próximo domingo (30/07), termina o prazo para as inscrições da Olimpíada Nacional de Ciências. A competição é aberta a estudantes do 9º ano do Fundamental e Ensino Médio (1ª a 3ª série) da rede estadual de São Paulo.

O cadastro deve ser feito, obrigatoriamente, por um professor de Ciências, Física ou Química da escola onde está matriculado no endereço www.onciencias.org. A primeira fase está marcada para 17 de agosto nas escolas inscritas.

Organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e a ABQ (Associação Brasileira de Química), as provas da etapa 1 são distribuídas em 4 níveis com 15 questões objetivas. Os resultados deverão ser lançados no banco de dados da Olimpíada Nacional de Ciências pelos professores credenciados.

A comissão do campeonato divulgará o número mínimo de acertos necessários para classificação à segunda fase, marcada para 30 de setembro.

Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo

A rede estadual também apoia a iniciação científica. A partir deste ano, a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo (FeCEESP) é dividida em duas categorias: Junior (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) e Master (1ª a 2ª série do Ensino Médio). Essa é a primeira vez que alunos do 6º ano vão participar. De junho a setembro, os projetos inscritos participam das seletivas regionais. A etapa estadual será em abril de 2018; a premiação em maio.