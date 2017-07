Murilo Rosa ironiza jurados do PopStar

O ator Murilo Rosa fez um post no Instagram ironizando os jurados do PopStar, nova competição musical da Globo, após terminar em último lugar na primeira apresentação ao vivo no domingo (23/07), e ser jogado para a repescagem.

“Parece que os jurados não gostaram da apresentação, eles estão firmes, analisando a gente profundamente como se tivéssemos 30 anos de carreira como cantor”, falou o ator, que cantou a música Eu Me Rendo, de Fábio Jr. “Mas é bom também porque puxa a gente pra um lugar melhor”, completou.

A crítica aos jurados vem uma semana depois de a apresentadora da atração, Fernanda Lima, ter dado uma leve bronca nos jurados do programa ao pedir que eles bajulassem menos os participantes. Além de Murilo, o apresentador e narrador Alex Escobar também foi para a primeira repescagem ao ser o penúltimo colocado na apresentação.