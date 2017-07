Guilherme Guido avança às semifinais dos 100m costas no Mundial

O único representante brasileiro no segundo dia das eliminatórias da natação no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste alcançou o seu objetivo. Nesta segunda-feira, Guilherme Guido participou da primeira fase de disputa dos 100 metros costas e se deu bem, se classificando às semifinais.

Guido nadou na terceira bateria das eliminatórias dos 100m costas e marcou 53s72, terminando empatado com o australiano Mitchell Larkin, o atual campeão mundial da prova. Na classificação geral, a marca do brasileiro foi a sétima melhor, sendo que o chinês Xu Jiayu registrou a melhor, com 52s77, seguido do norte-americano Matt Grevers, com 52s92, e do russo Grigory Tarasevich, com 53s18.

Após a sua classificação, Guido fez uma avaliação positiva do seu desempenho, mas destacou a necessidade de melhorar o seu tempo para se classificar pela primeira vez na carreira à final de uma prova individual no Mundial de Esportes Aquáticos.

“Caí na primeira série forte e tive que mudar a estratégia, nadei forte e ditei o ritmo da prova. A noite tenho que nadar para o meu melhor, fazer 53 baixo para entrar na final. Agora é um passo de cada vez. Acho que faltam algumas horas para conseguir essa final. Hoje sou o que não fui nas edições passadas, cada Mundial é diferente. Com o que a natação vem passando, todo mundo perdeu junto, então acho que todo mundo está unido em prol da natação, a consequência vemos no time, com uns torcendo mais para os outros também”, analisou Guido.

As semifinais e finais do segundo dia da natação no Mundial de Esportes Aquáticos serão disputadas a partir das 12h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira na Danube Arena. Além de Guido, o Brasil também será representado por Nicholas Santos e Henrique Martins na final dos 50 metros borboleta.