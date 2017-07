Linha Turquesa está com velocidade reduzida devido a um vagão descarrilado

Um veículo de manutenção da CPTM teve um dos vagões descarrilado por volta das 4h10 desta segunda-feira, 24. O incidente acabou interditando a via 2 da Linha 12 – Turquesa da CPTM, entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, que tem baldeação para a Linha 11 – Coral e para o metrô da linha 3 – Vermelha.

O trem está operando em velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Tatuapé e USP-Leste.

A CPTM acionou o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) por volta das 7 horas de hoje para auxiliar o transporte de passageiros entre as estações, informou a assessoria. O trajeto interditado na via 2 é de 9km, o maior da linha.

O trem circula por via única entre as estações Tatuapé Engenheiro Goulart. A equipe está no local mas não há previsão de normalização do funcionamento. A assessoria informou que não há feridos.