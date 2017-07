Dorival divulga lista com 23 relacionados no São Paulo para enfrentar o Grêmio

O técnico Dorival Junior finalizou, neste domingo, com um treino no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, a preparação do São Paulo para enfrentar o Grêmio, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Morumbi, em partida que fechará a 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também divulgou a relação dos 23 jogadores que terá à disposição para o duelo.

O lateral-direito argentino Buffarini é a única novidade na listagem elaborada pelo técnico. O zagueiro uruguaio Diego Lugano, suspenso por ter recebido três cartões amarelos, está fora do confronto diante do time tricolor gaúcho.

Outros jogadores do elenco também seguem sem condições de jogo. São eles o goleiro Denis (com uma tendinite no ombro esquerdo), o zagueiro Aderllan, o meia Maicosuel (ambos ainda aprimorando a forma física), o atacante Morato (que passou por cirurgia no joelho direito), além do meio-campista Wellington Nem (que sofreu trauma no ombro direito).

Os recém-contratados Hernanes e Marcos Guilherme ainda passarão por exames médicos no início da próxima semana. Ambos ainda não têm data para estrear pela equipe são-paulina, mas devem estar à disposição da comissão técnica em breve.

Confira a lista dos atletas relacionados no São Paulo para o duelo contra o Grêmio:

Goleiros – Renan Ribeiro e Sidão

Laterais – Bruno, Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Zagueiros – Rodrigo Caio, Arboleda, Éder Militão e Douglas

Volantes – Petros, Cícero, Jucilei e Araruna

Meias – Cueva, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Jonathan Gomes

Atacantes – Lucas Pratto, Gilberto, Marcinho e Denilson