Em um duelo entre candidatos ao título, Portuguesa e São Caetano fizeram um jogo bastante movimentado neste domingo (23/07) e que terminou melhor para o Azulão, com a vitória por 3 a 2, no Estádio Canindé, em São Paulo, pela quinta rodada da Copa Paulista. Ferreira e Ermínio, duas vezes, marcaram para o São Caetano, enquanto Marcelinho Paraíba fez os dois dos donos da casa.

Com o resultado, a Portuguesa se mantém na liderança do Grupo 3, com dez pontos ganhos. Tem um ponto a mais que o São Caetano, que por sua vez pulou para a segunda posição, com nove.

Portuguesa e São Caetano iniciaram o jogo tocando bastante a bola e tentando encontrar espaços na zaga adversária. Ainda sem sofrer gols no campeonato, a Lusa viu o Azulão abrir o placar. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Ferreira aproveitou que o goleiro Ricardo Berna saiu mal e cabeceou para as redes.

Atrás no placar, a Portuguesa precisou sair para o jogo e aos poucos foi se aproximando do empate. Primero, aos 21, Bruno Duarte perdeu chance em finalização na entrada da área. Depois, aos 26, foi a vez de Marcelinho Paraíba. O experiente meia cobrou falta com perfeição. Sem chances para o goleiro Paes, do time do ABC.

Logo depois a partida foi paralisada após um choque de cabeça em que o zagueiro da Portuguesa, Rodolfo, levou a pior. Ele precisou ser levado para um hospital, e pela falta de ambulância o jogo ficou atrasado em pouco mais de 15 minutos.

Com a bola rolando, o São Caetano equilibrou as ações da partida e quase fez o segundo aos 57 minutos. Ermínio passou pela marcação e finalizou rasteiro. O goleiro Ricardo Berna se esticou todo e mandou pela linha de fundo. Ótima defesa do goleiro lusitano.

No segundo tempo o confronto seguiu equilibrado, mas com a Portuguesa sempre levando mais perigo. Aos 12, Marcelinho Paraíba cobrou falta e obrigou o goleiro Paes e fazer boa defesa. Numa segunda tentativa o experiente jogador não desperdiçou. Aos 29, o jogador chutou forte e estufou as redes.

O técnico Luís Carlos Martins colocou o São Caetano no ataque e forçou jogadas pelo alto na área da Portuguesa. Num descuido de Gabriel, o centroavante Ermínio não desperdiçou a deixou tudo igual aos 40 minutos. O mesmo Ermínio, em cobrança de pênalti, fez o terceiro dos visitantes aos 45 minutos.

A Portuguesa volta a campo na sexta-feira (28) para enfrentar o Taubaté, às 20h, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Já o São Caetano recebe o Nacional no sábado (29), às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.