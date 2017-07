Sob os olhares de Tite, que acompanhou neste domingo a partida das tribunas do estádio do Maracanã ao lado do filho e auxiliar Matheus Bacchi, o Corinthians do técnico Fábio Carille jogou diante do Fluminense como nos melhores momentos do período que era comandado pelo atual treinador da seleção brasileira: foi extremamente seguro na defesa e preciso no ataque. Assim, nem precisou jogar muito para garantir a vitória por 1 a 0, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado positivo, o Corinthians chegou aos 40 pontos e abriu nove de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que tem um jogo a menos – enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, nesta segunda-feira. O time alcançou a marca de 30 jogos de invencibilidade na temporada. No Nacional, igualou o recorde de 16 rodadas sem derrota do Flamengo de 2011.

A vitória também foi importante para o moral do time. A equipe vinha de dois empates (contra Atlético Paranaense, em casa, e Avaí, fora), parecia ter perdido o fôlego e, para piorar, ficará por pelo menos um mês sem o meia Jadson e o zagueiro Pablo, lesionados.

O primeiro tempo foi morno, com raríssimas chances de gol – todas desperdiçadas pelos atacantes. O Corinthians apostava nas jogadas pela esquerda com Guilherme Arana e Romero, mas insistia exageradamente nas bolas aéreas. No Fluminense também sobrava vontade, mas faltava inspiração. A equipe parecia mais preocupada em não oferecer espaço para o contra-ataque corintiano do que em pressionar o adversário.

O Corinthians ainda teve um pênalti não marcado aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Giovanni Augusto, Jô foi puxado pela camisa por Léo, mas o árbitro ignorou o lance.

A história do jogo mudou aos quatro minutos do segundo tempo, quando o Corinthians abriu o placar. Em nova cobrança de escanteio de Giovanni Augusto, o zagueiro paraguaio Balbuena subiu mais alto do que Henrique e cabeceou firme para o fundo do gol, sem defesa para o goleiro Júlio César.

Com o Corinthians em vantagem, o Fluminense se viu obrigado a sair mais para o ataque e, assim, ofereceu mais espaço para os contragolpes do adversário. A partida ficou mais aberta, mas os atacantes dos dois times pecaram nas finalizações. Melhor para o líder do Brasileirão, que soube controlar a posse de bola até o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 1 CORINTHIANS

FLUMINENSE – Júlio César; Renato (Mateus Norton), Frazan, Henrique e Léo; Orejuela, Marlon Freitas (Matheus Alessandro) e Wendel; Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado (Peu). Técnico: Abel Braga.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Giovanni Augusto (Pedrinho), Rodriguinho (Camacho) e Romero (Clayson); Jô. Técnico: Fábio Carille.

GOL – Balbuena, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Léo e Frazan (Fluminense); Rodriguinho e Balbuena (Corinthians).

ÁRBITRO – Rafael Traci (Fifa/PR).

RENDA – R$ 654.360,00.

PÚBLICO – 21.105 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).