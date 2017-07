Larissa/Talita conquista título em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

As brasileiras Larissa e Talita conquistaram o título na etapa da Polônia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste domingo, ao vencerem na final as canadenses Sarah Pavan e Melissa-Paredes por 2 sets a 1 (20/22, 21/18 e 16/14) em jogo disputado na cidade de Olsztyn. O título rendeu ainda 800 pontos no ranking – já liderado por elas.

A vitória das atletas do Brasil foi obtida em 50 minutos, debaixo de muita chuva, e marcou o segundo triunfo sobre a dupla canadense nesta temporada. Também representou o terceiro título de Larissa e Talita neste ano. Ambas também já se sagraram campeãs no Major Series de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e da etapa da Rússia do Circuito Mundial.

Outra dupla brasileira, formada por Agatha e Duda, ficou com o terceiro lugar mesmo sem entrar na quadra, pois as adversárias Kerri Walsh (tricampeã olímpica) e Nicole Branagh, dos Estados Unidos, desistiram do jogo devido à uma lesão no ombro de Walsh ocorrida na semifinal da competição. Com a conquista, elas somaram mais 480 pontos no ranking geral.

As duplas brasileiras deverão voltar às areias no Campeonato Mundial da Áustria, que será disputado entre os dias 28 deste mês e 6 de agosto, em Viena. O torneio é realizado a cada dois anos, distribui a maior pontuação para o ranking geral (são 1.600 pontos para os campeões) e também a premiação mais polpuda: 500 mil dólares em cada time (masculino e feminino).