Além de Delfim Netto e Skaff, Temer está reunido com advogado

O presidente da República, Michel Temer, está reunido, em sua residência em São Paulo, com seu advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Sem compromissos oficiais em sua agenda deste domingo, Temer também recebe o economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto, e o presidente do Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Mariz chegou à casa de Temer por volta das 12h. Já Delfim chegou por volta das 13h e Skaf por volta das 13h30. O advogado defende o presidente das acusações da delação da JBS. Recentemente, ele declarou que Temer não cometeu crime e que a denúncia de corrupção passiva da Procuradoria-Geral da República é baseada em suposições.