Temer recebe em SP visita de Delfim Netto e Paulo Skaff

O presidente da República, Michel Temer, recebeu a visita no começo da tarde deste domingo, em sua residência em São Paulo, do economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Netto, e do presidente do Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Delfim chegou por volta das 13h e Skaf por volta das 13h30, ambos sem falar com a imprensa. Temer está em São Paulo desde ontem e deve retornar a Brasília no final da tarde deste domingo. Na agenda de hoje do peemedebista não estão previstos compromissos oficiais.