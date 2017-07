Bruno Henrique faz três e Santos vence o Bahia com tranquilidade no Pacaembu

O Santos comprovou o bom momento no Campeonato Brasileiro. Com uma grande atuação de Bruno Henrique, autor de três gols, a equipe venceu tranquilamente o Bahia por 3 a 0, no Pacaembu, em São Paulo, pela 16.ª rodada. Lucas Lima também teve boa apresentação no triunfo deste domingo, acompanhado por mais de 35 mil torcedores.

Com o resultado, o Santos completou seis jogos sem derrota no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates. A boa sequência levou o time de Levir Culpi à terceira posição, com 30 pontos, apenas um atrás do vice-líder Grêmio. E o Bahia, com apenas 19, está em 13º e se mantém com dificuldades para engrenar uma boa sequência.

O Santos apresentou um bom futebol desde o início e foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 0. E o primeiro gol saiu aos 28 minutos. Sempre impondo muita velocidade pelas laterais, Copete tocou para Kayke e o atacante chutou. O goleiro Jean até defendeu, mas Bruno Henrique aproveitou o rebote e abriu o placar.

O gol deixou o time paulista mais tranquilo. Mesmo em vantagem a equipe manteve a posse de bola e seguiu criando novas oportunidades. E, quase antes do intervalo, aos 45, Bruno Henrique voltou a marcar depois de Lucas Lima colocar a bola entre as pernas de Eduardo e finalizar na saída de Jean. A bola tocou no braço do goleiro e, novamente, sobrou para o atacante apenas completar.

No segundo tempo o Santos diminuiu o ritmo e viu o Bahia criar chances de, ao menos, diminuir o marcador. Vanderlei, porém, fez boas defesas e segurou a pressão. Quando o duelo seguia para o final, aos 30 minutos, Daniel Guedes cruzou, o zagueiro Noguera dividiu de cabeça e a bola sobrou para Bruno Henrique chutar colocado.

O Santos volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio, às 19 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Antes, na quarta-feira, recebe o Flamengo na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil – os cariocas venceram o primeiro por 2 a 0. E, também no próximo domingo, o Bahia recebe o Sport às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 0 BAHIA

SANTOS – Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Fabián Noguera e Jean Mota; Yuri, Vecchio (Rafael Longuine) e Lucas Lima; Bruno Henrique, Kayke (Thiago Ribeiro) e Copete (Alison). Técnico: Levir Culpi.

BAHIA – Jean; Eduardo (Éder), Lucas Fonseca, Tiago e Matheus Reis; Juninho, Renê Júnior, Vinicius, Zé Rafael e Allione (Júnior Brumado); João Paulo (Mendoza). Técnico: Jorginho.

GOLS – Bruno Henrique, aos 28 e aos 45 minutos do primeiro tempo, e aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Daniel Guedes (Santos); Eduardo (Bahia).

PÚBLICO – 32.869 pagantes (35.769 total).

RENDA – R$ 1.282.430,00.

LOCAL – Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).