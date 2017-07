Após garantir a primeira vitória pelo Grupo 3 da Copa Paulista, o São Caetano possui novo desafio na competição. O Azulão enfrentará neste domingo (23/07) a Portuguesa, às 16h, no Canindé, pela quinta rodada da primeira fase do campeonato.

O que está em jogo

Com seis pontos conquistados, o time dirigido por Luís Carlos Martins mira o resultado positivo para permanecer no G-4. Atuando na condição de visitante, o clube do ABC obteve até agora dois empates, diante das equipes da Portuguesa Santista (1 a 1) e Taubaté (0 a 0).

Retrospecto

São Caetano e Lusa já se enfrentaram em 22 oportunidades por competições oficiais. O clube do Canindé venceu 10 partidas, enquanto o Azulão levou a melhor em seis ocasiões; outros seis duelos terminaram empatados.

O último encontro entre as equipes, pela Série A-2 do Campeonato Paulista, terminou com a vitória do Azulão por 2 a 0, no próprio Canindé. Sandoval e Carlão fizeram os gols do time azulino.

Martins

“Estamos vivos no campeonato, conhecemos sua importância e sabemos que não teremos jogo fácil. A Portuguesa é um bom time, pois manteve a base do estadual e da Série D do Brasileiro. Será uma partida boa de se jogar e difícil de prever o que irá acontecer em relação ao placar. Mesmo assim, estou preparando o São Caetano para buscar a vitória de todas as formas. O nosso objetivo é conseguir a classificação e vamos lutar para isso”, afirmou o técnico Luís Carlos Martins.

Ausência

No embate desde domingo, o São Caetano não poderá utilizar o volante Esley. O capitão do Azulão recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Água Santa e, portanto, cumpre suspensão automática no Canindé.