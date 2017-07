A rede de televisão estatal do Irã anunciou hoje que o país deu início a uma linha de produção de uma nova versão de um míssil de defesa antiaérea. Nomeado Sayyad-3, o míssil é uma versão atualizada da linha Sayyad, que significa “caçador” em farsi.

Em dezembro do ano passado, o Irã anunciou testes com o Sayyad-3 e verificou que o míssil consegue alcançar 120 quilômetros e é capaz de atingir alvos em altitudes de até 27. Fonte: Associated Press.