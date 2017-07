Criminosos explodem caixa eletrônico de agência na zona norte do Rio

Um caixa eletrônico de uma agência bancária da zona norte do Rio foi explodido por criminosos na madrugada deste sábado. Policiais foram acionados por volta das 5 horas. O crime ocorreu na unidade do Bradesco localizada na rua Sidôneo Paes, em Cascadura. Os bandidos também danificaram outro caixa eletrônico e deixaram os vidro de acesso ao interior do banco quebrados com o impacto da explosão. As portas foram estouradas.

Nas últimas duas semanas, houve outras ocorrências desse tipo em diferentes pontos do Rio. No dia 13, o crime ocorreu no bairro de Riachuelo, na zona norte. Já no dia 6, a explosão de caixas eletrônicos foi próxima ao Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), tradicional mercado de iguarias portuguesas e restaurantes localizado em Benfica, também na zona norte do Rio.