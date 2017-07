Levy Fidelix (PRTB) compartilhou no Facebook na última sexta-feira um antigo boato de que o Brasil teria vendido a Copa do Mundo de 2014 para a Alemanha e os internautas não perderam a oportunidade de avisar ao político que ele estava compartilhando uma notícia falsa, com comentários divertidos e bastante irônicos.

A história é falsa e foi criada em 1998, quando o Brasil foi derrotado pela França na final do Mundial. Em 2014, a fábula foi editada e ganhou ares mais contemporâneos. Fidelix escreveu, em caixa alta, que a denúncia foi feita pelo FBI. “O Brasil vendeu o jogo da Alemanha num esquema de corrupção”, avisou.