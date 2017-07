Ladrões roubam loja de eletrônicos em shopping da zona Sul do Rio

A loja de eletrônicos Samsung do Shopping Rio Sul, em Botafogo, na zona Sul do Rio, foi palco de um assalto na manhã deste sábado. Segundo a Polícia Civil, os criminosos chegaram ao estabelecimento, no terceiro piso do shopping, por volta das 10h30. Anunciaram o assalto, recolheram produtos e saíram. Não houve tiroteio e ninguém se feriu. Os ladrões conseguiram fugir sem serem interceptados. Durante a fuga, renderam vigias, de quem tomaram radiocomunicadores. A Polícia Civil vai tentar identificar os assaltantes por meio de imagens das câmeras de segurança do shopping.