Giovanni Augusto treina como titular e vira substituto de Jadson no Corinthians

Giovanni Augusto voltará a ser titular no Corinthians. Em treino realizado neste sábado, que encerrou a preparação para o duelo com o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o meia foi o escolhido como substituto de Jadson.

A atividade deste sábado não contou com o técnico Fábio Carille, liberado para acompanhar o velório de seu sogro, falecido na sexta-feira. Ainda assim, os auxiliares não fizeram mistério e confirmaram a escalação para domingo.

Com uma lesão nas costelas, Jadson deve desfalcar a equipe por 30 dias. Seu reserva imediato seria Marquinhos Gabriel, mas ele está suspenso. Giovanni Augusto, assim, ganhou a disputa com Pedrinho e será novamente titular do Corinthians.

Outra dúvida desfeita foi sobre o substituto do zagueiro Pablo, que sofreu uma lesão muscular e ficará afastado por até seis semanas. E, como era esperado, Pedro Henrique ficou com o posto e atuará ao lado do paraguaio Balbuena.

Líder do Brasileirão com 37 pontos, seis de vantagem sobre o Grêmio, o Corinthians deve entrar em campo neste domingo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Romero; Jô.

Confira os jogadores relacionados no Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés.

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos.

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Fellipe Bastos.

Meias: Rodriguinho, Giovanni Augusto, Pedrinho, Camacho e Clayson.

Atacantes: Jô, Romero, Kazim e Clayton.